Het Parijse Groupe Trigone Informatique neemt afscheid van zijn oprichter en CEO Frédéric Deboudt. Hij wordt opgevolgd door Denis Burtin.

Groupe Trigone Informatique bestaat sinds 1982 en richt zich hoofdzakelijk op het beheer en van mainframe- en andere systemen. In oktober vorig jaar werd het bedrijf overgenomen door NRB. Toen klonk het nog dat Burtin aan boord zou blijven, maar dat blijkt dus maar tijdelijk te zijn.

Zijn opvolger Frédéric Deboudt is computerwetenschapper van opleiding, aangevuld met een postgraduaat in bedrijfscomputerwetenschappen en een MBA. Hij werkte van 1989 tot 2008 voor IBM en werke nadien ook voor onder meer Capgemini, CGI en Fujitsu.

Trigone telt zelf 70 mensen en haalt ongeveer zestig procent van zijn omzet uit mainframes. Het specialiseert zich onder meer in IBM Z en gedistribueerde systemen.

