Belgisch securitybedrijf TrustBuilder heeft een nieuwe CEO. Frank Hamerlinck volgt oprichter Marc Vanmaele op.

Frank Hamerlinck komt aan het hoofd van Belgisch securitybedrijf TrustBuilder. Hamerlinck richtte eerder mee dataconsultant NGdata op, en IT-dienstenbedrijf Porthus (ondertussen eigendom van het Canadese Descartes). Hij was ook enkele maanden aan de slag als CEO bij de ter ziele gegane start-up Selma.ai. Bij TrustBuilder zal Hamerlinck instaan voor de verdere groei van het bedrijf.

TrustBuilder is een Belgische scale-up, die gegroeid is vanuit SecurIT en ondertussen kantoren heeft in Gent en New York. Het bedrijf is gespecialiseerd in 'access management' en heeft onder meer een eigen autorisatie-engine. Het beveiligt klanten in diverse sectoren, waaronder groten als ARgenta, KBC, FedNot en SD Worx. Het bedrijf werd opgericht door Marc Vanmaele, die het tot nu toe als CEO aanstuurde. Hij zal zich nu gaan focussen op zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur. Vanmaele zal in die rol onder meer een nieuwe externe financieringsronde beheren.

