Nieuwe CIO bij FedNot

Volgens Computable zal De Clercq in een tandem werken met Danneels, die bij FedNot verantwoordelijk is voor digital innovation en business transformation.

De Clercq komt van verzekeraar Baloise waar hij sinds 2016 verantwoordelijk was voor ICT en mee in de raad van bestuur zat. Daarvoor werkte hij meer dan tien jaar bij Proximus in verschillende IT-gerelateerde leidinggevende functies. Hij begon zijn carrière als IT manager op het ministerie van Landsverdediging.

De Belgische Federatie van Notarissen is volop bezig met haar digitale transformatie. Anderhalf jaar geleden nam het daarvoor nog Paul Danneels in dienst als CTO. Rudy Somers, de vorige CIO van FedNot, werkt intussen voor Proximus.