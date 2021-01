Chipmaker AMD heeft er een zeer positief kwartaal en jaar opzitten. De lancering van nieuwe CPU's en grafische kaarten, maar ook de nieuwe Xbox en PS5 jagen de omzet de helft hoger.

AMD haalde het afgelopen kwartaal een omzet van 3,24 miljard dollar, 53 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De operationele winst komt op 570 miljoen dollar, de nettowinst op 1,78 miljard dollar.

Een zeer belangrijke nuance in dat laatste bedrag is dat AMD meer dan een miljard dollar aan belastingvoordeel kreeg. Zonder dat voordeel ligt de nettowinst op 636 miljoen dollar. Dat maakt dat het bedrijf resultaten met en zonder dat voordeel deelt om vlotter te kunnen vergelijken met vorige kwartalen.

Meer groei op zakelijke markt

Van de meer dan drie miljard dollar omzet komt 1,96 miljard uit computing en graphics. Een stijging van 18 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Hieronder vallen de in november vernieuwde Ryzen chips en Radeon grafische kaarten.

Voor enterprise, embedded en het semi-custom segment zag het bedrijf haar omzet stijgen tot 1,28 miljard dollar, maar liefst 176 procent meer dan een jaar geleden. Hieronder vallen onder meer de EPYC-processoren, die vooral in servers opduiken. Maar ook de op maat gemaakte chips die AMD levert voor de PS5 en de Xbox Series X en S.

Eerder deze week liet Microsoft weten dat de verkoop van de Xbox een aanzienlijke bijdrage leverde aan de resultaten, AMD pikt daar als chipleverancier uiteraard ook een graantje van mee.

Verder laat AMD weten dat het buiten die twee grote segmenten een operationeel verlies van 93 miljoen dollar boekt, 14 miljoen dollar daarvan zijn kosten gerelateerd aan overnames.

2020

Voor het volledige jaar 2020 haalt AMD een omzet van 9,76 miljard dollar, 45 procent meer dan in 2019. De brutowinst komt op 4,347 miljard dollar (+52 procent), de nettowinst op 2,490 miljard dollar (+630 procent) of 1,575 miljard dollar (+108 procent) met of zonder het belastingvoordeel.

'We hebben onze activiteiten in 2020 significant uitgebreid met een record jaaromzet, uitbreiding van onze brutomarge en een verdubbeling van onze nettowinst,' zegt Dr. Lisa Su, CEO en voorzitter van AMD. '

