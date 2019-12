is redacteur bij Data News

Astrid, het netwerk van de hulpdiensten, heeft een nieuwe directeur-generaal. Salvator Vella volgt Marc De Buyser op, die meer dan zestien jaar aan het hoofd stond.

De Buyser gaat op pensioen en geeft daarom de fakkel door aan Vella. Die staat al sinds 4 november samen met De Buyser aan het hoofd van de organisatie, als een overgangsperiode. De Buyser zelf zwaait eind dit jaar af.

Vella is een burgerlijk ingenieur informatica met ook nog diploma's handelswetenschappen, marketing & advertising en general management. Hij was eind jaren negentig CEO bij World Online en nadien CEO bij DoMyMove, een joint-venture tussen Electrabel en Bpost. Later werkte hij ruim 14 jaar voor Bpost.

De nieuwe topman komt er op een moment dat Astrid bezig is met de overstap van haar eigen TETRA-netwerk naar een virtuele operator op het netwerk van de operatoren. Dat oude netwerk krijgt momenteel nog investeringen om de komende tien jaar actief te blijven, om continuïteit te garanderen, maar naar de toekomst toe zal het netwerk van de hulpdiensten geen eigen spectrum meer hebben en gebruik maken van de infrastructuur van de andere operatoren.