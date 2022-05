Apple moet vrezen voor een nieuwe miljardenboete voor het schenden van Europese concurrentieregels. Het Amerikaanse techbedrijf misbruikt zijn marktmacht door een NFC-chip die contactloos betalen met iPhones en iPads vergemakkelijkt voor te behouden aan zijn eigen betaalsoftware, stelt de Europese Commissie.

De NFC-chip in kwestie mag van Apple alleen worden gebruikt door de eigen betaaldienst Apple Pay. Daarmee sluit Apple andere betalingsbedrijven zoals banken en het veelgebruikte PayPal buiten. Bedrijven die met Apple Pay willen werken, moeten Apple een commissie betalen.

Meer mogelijkheden op Android

Gebruikers van Android-telefoons kunnen de NFC-chip in hun toestellen op veel meer manieren gebruiken, bijvoorbeeld ook om in te checken in het openbaar vervoer.

Lees ook: Amerikaanse handelaars kunnen iPhone voortaan inzetten als betaalterminal

De Europese Commissie gaat nu nader onderzoek doen. Als dat uitwijst dat Apple inderdaad de mededingingsregels heeft geschonden, dreigt een hoge boete. Die kan oplopen tot tien procent van de jaaromzet van een van de waardevolste bedrijven van de wereld.

