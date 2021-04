De tweede generatie van de Nest Hub, Googles slimme luidspreker met 7-inch aanraakscherm, is vanaf 4 mei ook in ons land beschikbaar. Belangrijkste nieuwigheid is de Sleep Sensing-functie die het slaappatroon van de gebruiker analyseert.

De verbeterde Nest Hub werd eind maart al in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Aan de buitenkant zijn er nauwelijks verschillen met het originele model, maar het gadget kreeg wel een betere speaker die volgens Google vijftig procent meer bas levert.

Slaapkamerspeeltje

Hoewel je de Nest Hub overal in de woning kan neerpoten, bijvoorbeeld als digitaal fotolijstje of gewoon als centrale spraakassistent, solliciteert het nieuwe model uitdrukkelijk naar een plaatsje in de slaapkamer. Getuige daarvan is de Sleep Sensing-functie die 's nachts analyseert hoe de persoon die zich het dichtst bij het display bevindt, slaapt.

De Hub maakt daarbij gebruik van Motion Sense: een combinatie van geïntegreerde microfoons en omgevingslicht- en temperatuursensoren die ook verstoringen van de slaap kunnen detecteren, zoals hoesten, snurken of veranderingen in licht en temperatuur. Bedoeling is dat je zo beter gaat begrijpen welke factoren jouw slaap zoals beïnvloeden. Elke ochtend toont het scherm een persoonlijk overzicht van je slaapgegevens.

Privacy gewaarborgd

Google benadrukt wel dat de privacy van de gebruiker gewaarborgd blijft. 'Motion Sense detecteert uitsluitend bewegingen, geen specifieke lichamen of gezichten. De audiogegevens van het hoesten en snurken worden enkel op het toestel verwerkt en dus niet naar de servers van Google gestuurd', klinkt het. Gebruikers kunnen de slaapdetectie ook volledig uitschakelen en de geregistreerde gegevens op elk moment verwijderen.

Het gadget is vanaf 4 mei beschikbaar in de kleuren Chalk en Charcoal en krijgt een richtprijs mee van 99 euro.

