We hebben er wat langer op moeten wachten dan de inwoners van onze buurlanden, maar een aantal slimme luidsprekers van Google is nu eindelijk ook officieel in België verkrijgbaar. De meest interessante speaker heeft zich vermomd als een digitaal fotolijstje en luistert naar de naam Nest Hub. "Hey Google, wat vinden ze bij Data News van dat gadget?".

In de Belgische Google Store prijken sinds eind oktober twee slimme luidsprekers. Het gaat om de gloednieuwe Google Nest Mini van de tweede generatie, een piepkleine speaker van 59 euro, en om de Google Nest Hub van 129 euro. Dit 'digitale fotokadertje', dat in werkelijkheid veel meer in z'n mars heeft, is in sommige landen al ruim een jaar op de markt. In Nederland kwam het gadget eind mei uit, en België is nu dus pas aan de beurt.

