Mogelijk kan Loewe, dat deze zomer nog het faillissement aanvroeg, zijn activiteiten dan toch (deels) voortzetten. De Duitse fabrikant van design-tv's komt in handen van investeringsmaatschappij Skytec.

Loewe, in 1923 opgericht door de broers Siegmund en David Ludwig, was ooit een pionier op vlak van de ontwikkeling van de televisie. De laatste jaren focusten de Duitsers enkel nog op design tv's in het hogere segment, maar ook daarin kreeg het stevige concurrentie uit Azië. In 2013 moest Loewe al een eerste faillissement aanvragen, waarna een nieuwe investeerder voor een doorstart zorgde. Deze zomer moest het bedrijf de activiteiten opnieuw stopzetten. Nu kondigt het Duitse bedrijf aan dat het overgenomen wordt door investeringsmaatschappij Skytec.

Opvallend: in een persbericht zeggen Loewe en Skytec dat ze zich samen op de smartphonemarkt willen storten. "Tijdens het Mobile World Congress lanceert het merk zijn gloednieuwe productcategorie: smartphones. Skytec kijkt ernaar uit om actief te worden in deze uitdagende sector met veel concurrentie."

Eerder probeerde de internationale investeringsmaatschappij al het failliete Duitse autoradiobedrijf Blaupunkt en het Japans elektronicabedrijf Sharp nieuw leven in te blazen op de Europese markt. "Gevestigde merken een nieuw elan geven, daar is Skytec enorm goed in", zegt CEO Aslan Khabliev daarover. Wat Skytec precies van plan is met Loewe, zal nog moeten blijken.