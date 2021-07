België heeft er met Odoo een 'unicorn' bij. Het Waalse bedrijf haalde bij een nieuwe investeringsronde 180 miljoen euro op en wordt daarmee een van de hoogst gewaardeerde Belgische techbedrijven.

Odoo maakt SaaS-software voor bedrijfsvoering, een pakket met alles van CRM, e-commerce, boekhouding, marketing en projectbeheer erin. Het bedrijf wordt daarmee ook steeds vaker een concurrent voor techgiganten als Microsoft, SAP en Oracle en kan mooie cijfers voorleggen. Odoo heeft ondertussen zeven miljoen gebruikers wereldwijd en 1.700 medewerkers, waarvan de helft in ons land. Het tekende daarbij de voorbije tien jaar telkens een groei op van 50% per jaar, zo meldt het trots.

Met de nieuwe investering komt daar nog een extra titel bij. Het bedrijf zegt zelf in een persbericht dat de kapitaalsronde van Odoo de eerste Waalse 'eenhoorn' maakt. Dat is de bijnaam die wordt gegeven aan niet-beursgenoteerde techbedrijven met een geschatte waarde van meer dan een miljard dollar. Waar Silicon Valley bezaaid ligt met die 'eenhoorns' is de soort in België alvast wat zeldzamer. Onder meer Collibra mag zich daarbij rekenen, en Team.blue, het webhostingbedrijf dat vroeger Combell heette.

Bij deze investeringsronde legt Summit Partners, een Amerikaanse durfkapitalist, 180 miljoen euro bij in de pot, waarmee de waardering dus boven het miljard moet komen, al wil het bedrijf niet zeggen op hoeveel het nu exact geschat wordt. Volgens De Tijd en L'Echo wordt het Waalse softwarebedrijf bij de operatie overigens gewaardeerd op 2 à 2,5 miljard euro, wat van Odoo het waardevolste private techbedrijf van België zou maken.

Bedoeling van de investering is om enkele mede-investeerders uit te kopen. XAnge wordt volledig uitgekocht, Sofinnova deels. Oprichter Fabien Pinckaers blijft wel het merendeel van de aandelen (52%) houden.

Odoo maakt SaaS-software voor bedrijfsvoering, een pakket met alles van CRM, e-commerce, boekhouding, marketing en projectbeheer erin. Het bedrijf wordt daarmee ook steeds vaker een concurrent voor techgiganten als Microsoft, SAP en Oracle en kan mooie cijfers voorleggen. Odoo heeft ondertussen zeven miljoen gebruikers wereldwijd en 1.700 medewerkers, waarvan de helft in ons land. Het tekende daarbij de voorbije tien jaar telkens een groei op van 50% per jaar, zo meldt het trots.Met de nieuwe investering komt daar nog een extra titel bij. Het bedrijf zegt zelf in een persbericht dat de kapitaalsronde van Odoo de eerste Waalse 'eenhoorn' maakt. Dat is de bijnaam die wordt gegeven aan niet-beursgenoteerde techbedrijven met een geschatte waarde van meer dan een miljard dollar. Waar Silicon Valley bezaaid ligt met die 'eenhoorns' is de soort in België alvast wat zeldzamer. Onder meer Collibra mag zich daarbij rekenen, en Team.blue, het webhostingbedrijf dat vroeger Combell heette.Bij deze investeringsronde legt Summit Partners, een Amerikaanse durfkapitalist, 180 miljoen euro bij in de pot, waarmee de waardering dus boven het miljard moet komen, al wil het bedrijf niet zeggen op hoeveel het nu exact geschat wordt. Volgens De Tijd en L'Echo wordt het Waalse softwarebedrijf bij de operatie overigens gewaardeerd op 2 à 2,5 miljard euro, wat van Odoo het waardevolste private techbedrijf van België zou maken.Bedoeling van de investering is om enkele mede-investeerders uit te kopen. XAnge wordt volledig uitgekocht, Sofinnova deels. Oprichter Fabien Pinckaers blijft wel het merendeel van de aandelen (52%) houden.