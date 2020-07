Het nieuwe model iPhone zal dit jaar met enkele weken vertraging worden gelanceerd. Dat heeft Apple bevestigd tijdens de bespreking van zijn kwartaalcijfers.

Hoewel de nieuwe iPhone zowat elk jaar eind september uitkomt, zal hij dit jaar enkele weken vertraging oplopen, zo legde Apple CFO Luca Maestri uit in een gesprek met investeerders naar aanleiding van de kwartaalcijfers die het bedrijf net uitbracht.

Het is niet duidelijk waarom de toestellen met vertraging komen, al kan de pandemie daar altijd voor iets tussen zitten. Verwacht wordt dat het bedrijf dit jaar voor het eerst een 5G-toestel zal uitbrengen en geruchten dat het nieuwe model niet op schema zit, zijn er al langer. De krant Wall Street Journal gaf eerder al in een rapport aan dat massaproductie van de iPhone waarschijnlijk met een maand was uitgesteld. Ook Qualcomm, dat vermoedelijk de 5G-chip voor het toestel levert, zei in zijn financiële vooruitzichten dat het bedrijf een impact verwacht op zijn resultaten door 'het uitstel van een globale flagship lancering voor een 5G-toestel'. Veel hints, dus, die Apple nu heeft bevestigd.

