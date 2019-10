HTC is te vroeg beginnen investeren in innovatie voor Virtual Reality, ten koste van nieuwe hardware voor smartphones. Dat zegt Yves Maitre in zijn eerste interview sinds hij twee weken geleden werd aangesteld als CEO van HTC. "We hebben een fout qua timing gemaakt".

Je kan de boot missen, maar je kan ook te vroeg schakelen. Dat laatste is wat de Taiwanese smartphonepionier HTC overkwam. Het bedrijf besloot de voorbij jaren om het geweer van schouder ter veranderen en investeringen te verschuiven van smartphones naar AR en VR. Uiteindelijk bleek die nieuwe markt niet zo snel te groeien als verwacht.

Intussen zag HTC zijn aandeel op de smartphonemarkt verder slinken en maakte het kwartaal na kwartaal verlies. De voorbije jaren zette HTC het mes in zijn personeelsbestand en verkocht het een deel van zijn smartphonedivisie aan Google. In België maken HTC-smartphones tegenwoordig nog minder dan één procent van het marktaandeel uit.

Yves Maitre, die pas twee weken geleden werd aangesteld als nieuwe CEO van HTC, legde meteen de vinger op de wonde in een interview op de conferentie TechCrunch Disrupt. Hij kreeg er de vraag wat er verkeerd gelopen is sinds 2011, toen HTC nog 11 procent van de wereldwijde smartphonemarkt in handen had.

"HTC is gestopt met innoveren in hardware voor smartphones, terwijl Apple, Samsung en recent ook Huawei daar net ongelofelijk in geïnvesteerd hebben", antwoordde de Fransman. "Wij hebben dat nagelaten omdat we gefocust waren op investeringen in VR. Dat was op zich een goede keuze, maar ze kwam op het verkeerde moment. Het is heel moeilijk om op de tijd te anticiperen. We hebben een fout qua timing gemaakt en daar betalen we nu voor."

Terugkeer naar smartphonemarkt?

Maitre zegt er wel zeker van te zijn dat het bedrijf daarvan kan herstellen. De prioriteit blijft '5G en XR' (eXtended Reality, een overkoepelende term voor Augmented, Virtual en Mixed Reality), maar het bedrijf wil ook terug een rol van betekenis gaan spelen op de smartphonemarkt.

Wat het eerste betreft, kijkt HTC vooral naar de zakelijke markt. "Nu wordt 70 tot 80 procent van de 5G-data gebruikt voor de B2C-markt, vooral videostreaming. De voorspellingen leren dat het over vijf jaar omgekeerd zal zijn. Dan zal 80 procent van de 5G-data voor de B2B-markt gebruikt worden. Ik geloof niet dat HTC moet concurreren met Facebook in VR voor de consumentenmarkt", antwoordde hij.

Maitre denkt dat XR over vier tot vijf jaar belangrijker zal worden dan mobile, al geeft hij toe dat zijn bedrijf eerder te optimistisch was over hoe snel mensen VR zouden omarmen. "De grote meerderheid voelt zich nog niet comfortabel met VR", aldus de HTC-CEO. "We zijn te vroeg geswitcht van mobile naar XR".

Onlangs bracht HTC de Vive Cosmos uit, haar nieuwe VR-vril. Voor de laatste smartphone van HTC moeten we al terug naar mei vorig jaar, toen de U12+ gelanceerd werd. Nu lijkt het erop dat het bedrijf de komende maanden een nieuwe smartphone wil aankondigen. Daarvoor mikt het op een duurder prijssegment en kijkt het vooral naar de Europese markt. "We moeten mensen opnieuw overtuigen met goede hardware en fotografie", aldus Maitre.