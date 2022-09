De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn (DB) heeft in Wegberg, in het westen van het land, een eerste officiële testrit uitgevoerd met een locomotief op waterstof.

De Mireo Plus H, ontwikkeld door het Duitse conglomeraat Siemens, stoot geen schadelijke stoffen uit en heeft in de testversie een rijbereik van 800 kilometer. Meer testritten zonder passagiers zijn gepland vanaf de herfst van 2023, de eerste operationele trein zal dan een jaar lang rijden op de regionale route tussen Tübingen, Horb en Pforzheim in Baden-Württemberg, ter vervanging van een dieseltrein.

'Net zo snel volgetankt'

DB heeft zowat drieduizend dieseltreinen die gaandeweg omgebouwd worden om op biobrandstoffen te kunnen rijden. Bij de aanschaf van nieuwe locomotieven wil DB kiezen voor waterstof of batterijtechnologie.

Lees ook: Nieuwe waterstoftrein van Siemens en Deutsche Bahn stoot alleen stoom en water uit

De Mireo Plus H werd na de testrit getankt in het testcentrum van Siemens in Wegberg. 'Dat nam niet meer tijd in beslag dan het tanken van een dieseltrein', aldus DB. Volgens de spoorwegmaatschappij is dat een belangrijke factor om de waterstoftreinen te kunnen inzetten voor normale dienst.

De Mireo Plus H, ontwikkeld door het Duitse conglomeraat Siemens, stoot geen schadelijke stoffen uit en heeft in de testversie een rijbereik van 800 kilometer. Meer testritten zonder passagiers zijn gepland vanaf de herfst van 2023, de eerste operationele trein zal dan een jaar lang rijden op de regionale route tussen Tübingen, Horb en Pforzheim in Baden-Württemberg, ter vervanging van een dieseltrein.DB heeft zowat drieduizend dieseltreinen die gaandeweg omgebouwd worden om op biobrandstoffen te kunnen rijden. Bij de aanschaf van nieuwe locomotieven wil DB kiezen voor waterstof of batterijtechnologie.De Mireo Plus H werd na de testrit getankt in het testcentrum van Siemens in Wegberg. 'Dat nam niet meer tijd in beslag dan het tanken van een dieseltrein', aldus DB. Volgens de spoorwegmaatschappij is dat een belangrijke factor om de waterstoftreinen te kunnen inzetten voor normale dienst.