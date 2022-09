De nieuwigheden die Microsoft in Windows 11 introduceert, zoals tabbladen in Verkenner of de Do Not Disturb-functie, blijven momenteel exclusief. Er zijn geen plannen om ze ook naar Windows 10 te brengen.

Microsoft kondigde deze week Windows 11 Update 2022 aan, het eerste grote updatepakket voor het vorig jaar gelanceerde Windows 11. Daarin zitten een pak verbeteringen specifiek voor Windows 11, maar ook aanpassingen die in theorie ook naar Windows 10 kunnen komen. Denk maar aan Verkenner dat nu tabbladen krijgt, maar eigenlijk op dezelfde manier in beide besturingssystemen werkt.

Maar die plannen zijn er niet. Microsoft laat aan Data News weten dat de nieuwe mogelijkheden van Windows 11 niet naar Windows 10 komen. Dat is jammer voor wie het iets oudere besturingssysteem wil blijven gebruiken, maar tegelijk biedt het ook een incentive om te upgraden.

Een op vijf gebruikt Windows 11 in België

Microsoft bracht Windows 11 vorig jaar uit, maar doorgaans duurt het een paar jaren voor de meeste gebruikers upgraden. Zeker binnen bedrijven wachten IT-afdelingen vaak even af tot het nieuwe OS matuur genoeg is. Door de nieuwe functies exclusief voor Windows 11 te houden, wil Microsoft het interessanter maken om de overstap te zetten.

Vandaag gebruikt bijna één op vijf Windows-computers al Windows 10, 19,23 procent om exact te zijn. Windows 10 blijft met 74,62 procent marktaandeel het populairst. Al valt op dat sinds juli het aantal Windows 10-toestellen sterk daalt ten voordele van Windows 11.

Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat Microsoft gebruikers regelmatig eraan herinnert om te upgraden. De cijfers zijn afkomstig van Statcounter dat op basis van webverkeer meet welke besturingssystemen het meest in omloop zijn.

Daarmee is de adoptie in België beter dan in de rest van de wereld. Daar gebruikt 71,89 procent nog Windows 10 tegenover 13,07 procent voor Windows 11 en 11,06 procent voor Windows 7.

Hoewel upgraden nieuwe mogelijkheden biedt, is het veiligheidsgewijs geen noodzaak. Windows 10 blijft zijn eigen updates krijgen tot 14 oktober 2025. Voor het oudere Windows 8.1 loopt die termijn binnenkort, op 10 januari 2023, al af.

