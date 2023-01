Techreus Apple heeft toeleveranciers gevraagd de productie van componenten voor AirPods, MacBooks en Apple Watches in het eerste kwartaal te verlagen vanwege een zwakkere vraag naar die producten. Dat meldt de Japanse zakenkrant Nikkei na een rondgang langs Aziatische toeleveranciers.

Volgens een manager van een toeleveringsbedrijf heeft Apple gezegd dat voor bijna alle componenten de productie verlaagd moet worden door een zwakkere vraag. Mogelijk heeft die te maken met de hoge inflatie waardoor consumenten terughoudender zijn bij de aankoop van elektronica. Afgelopen najaar had Apple daarom al zijn productiedoelstelling voor de nieuwste iPhones verlaagd.

Ook is het belangrijke feestdagenseizoen voorbij waardoor de verkopen kunnen afnemen. In die periode met Black Friday en kerst verkoopt Apple steevast de meeste producten.

Op de aandelenbeurs in New York ging het aandeel Apple dinsdag met ruim vier procent omlaag. Daardoor zakte de beurswaarde van het bedrijf onder de twee biljoen dollar oftewel bijna 1.900 miljard euro. Exact een jaar geleden steeg de marktwaarde van Apple nog kort tot boven de drie biljoen dollar.

