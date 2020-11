Liefhebbers van een snuifje retro-gaming opgelet: deze vrijdag brengt Nintendo een nieuwe uitgave van de legendarische Game & Watch: Super Mario Bros. op de markt. Veertig jaar geleden was dat een van de populairste zogeheten pocket-consoles.

De nieuwe Game & Watch lijkt als twee druppels water op het origineel uit 1980, maar bevat wel krachtigere hardware, een veel beter lcd-scherm en... meerdere spellen. Het gaat om de titels Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan uitgebracht als Super Mario Bros. 2) en een speciale versie van Ball in een Mario-jasje.

Eindeloos veel Mario's

Het gadget kreeg een nieuwe richtingsknop voor meer precisie en kan eenvoudig worden opgeladen via een USB-aansluiting. Een handige extra is de Infinite Mario-stand om de moeilijkste stages te proberen met eindeloos veel Mario's.

Tot slot functioneert de Game & Watch: Super Mario Bros. ook als klok, met ruim dertig verschillende animaties. De richtprijs van het speleding bedraagt 49,99 euro.

