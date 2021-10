Grote techbedrijven moeten wereldwijd meer doen om verspreiding van misleidende berichten en het doorgeven van desinformatie te voorkomen. Dat stelt Nobelprijswinnares Maria Ressa. De Filipijnse, die onlangs de Nobelprijs voor de Vrede kreeg uitgereikt, haalt ook uit naar Facebook. Het Amerikaanse bedrijf is volgens haar 'vooringenomen tegen feiten'.

Ressa zei in het interview voor Bloomberg Live's Equality Summit dat het steeds lastiger wordt om feiten en fictie te onderscheiden. 'Dit is alsof er een atoombom is ontploft in ons informatie-ecosysteem', aldus Ressa. 'Hoe stoppen we de geest terug in de fles? Ik denk wetgeving, dat is het eerste.'

Ressa noemde de Online Safety Bill van het Verenigd Koninkrijk als een voorbeeld van regelgeving die technologiebedrijven meer verantwoordelijk maakt. Ze waarschuwde echter dat het aannemen van dergelijke wetten jaren kan duren.

Democratie op het spel

Ressa riep Facebook op om zijn nieuwsfeeds aan te passen. Volgens haar is het noodzakelijk om geloofwaardige bronnen in de Filipijnen tijdig voor de presidentsverkiezingen van mei 2022 aandacht te geven. 'We zullen geen eerlijke verkiezingen hebben zonder de juiste feiten. Onze democratie staat op het spel', zei ze.

Facebook staat in de VS opnieuw in de belangstelling nadat een klokkenluider had beweerd dat het bedrijf de risico's van zijn platforms voor het publiek had gebagatelliseerd. Amerikaanse wetgevers overwegen wetten om de privacyregels voor internetbedrijven en de bescherming van kinderen online aan te scherpen.

Nepnieuws

De Filipijnse journalist deelde de Nobelprijs voor de Vrede met de Russische redacteur Dmitri Moeratov. De twee werden gelauwerd voor hun inspanningen om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Ressa kreeg de prijs mede voor haar verslaggeving over de drugsoorlog van president Rodrigo Duterte, waarbij duizenden doden zijn gevallen, en voor het documenteren van de verspreiding van nepnieuws via sociale media.

