Het aantal wereldwijd actieve 5G-abonnementen zal in 2022 de grens van één miljard overschrijden, geholpen door een hogere acceptatie in China en Noord-Amerika. Een zwakkere wereldeconomie en onzekerheden door de Russische invasie van Oekraïne hebben de schatting met ongeveer 100 miljoen abonnees verlaagd, stelt de Zweedse telecomleverancier Ericsson in zijn halfjaarlijkse mobiliteitsrapport.

Terwijl het aantal 5G-abonnementen in het eerste kwartaal met 70 miljoen toenam tot ongeveer 620 miljoen, groeide het aantal 4G-abonnees met eveneens 70 miljoen tot ongeveer 4,9 miljard. Ericsson denkt dat het totaal aantal 5G-abonnementen in 2027 naar schatting 4,4 miljard zal bedragen.

4G-piek

De groei van het aantal 4G-gebruikers zal dit jaar naar verwachting een piek bereiken en vervolgens afnemen, naarmate mensen migreren naar 5G, aldus het halfjaarlijkse rapport. Ericsson had in het vorige rapport nog de verwachting uitgesproken dat het aantal 4G-abonnementen al in 2021 zou pieken.

