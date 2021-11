De Britse Competition and Markets Authority (CMA) gaat de overname van chipdesigner Arm door Nvidia in detail onderzoeken. Een eerste onderzoek wijst dat die deal problematisch kan zijn voor concurrentie in de sector.

Nvidia bracht in september 2020 een bod van veertig miljard dollar uit op Arm, dat wereldberoemd is voor zijn chipontwerpen. Maar die overname kreeg flink wat kritiek uit de sector. Arm geeft haar technologie immers in licentie aan concurrenten van Nvidia en zij vrezen door de deal benadeeld te worden.

Nadat Europa eerder al haar twijfels had, heeft nu ook de Britse mededingingsautoriteit oor naar die argumenten. Na een eerste onderzoek volgt nu een 'tweede fase' die 24 weken duurt waarin het in detail gaat onderzoeken of er een concurrentieprobleem is.

Dat onderzoek begint niet vanaf nul maar bouwt verder op de eerste bevindingen. Algemeen wordt gevreesd dat de overname van Arm voor minder concurrentie in IoT, datacenters, automotive en gaming(hardware) kan zorgen.

'Arm heeft een unieke plek in de wereldwijde technologische keten en we moeten zeker zijn dat de gevolgen van deze transactie volledig in acht worden genomen. De CMA zal aan mij rapporteren rond concurrentie en nationale veiligheid en zal advies geven in de volgende stappen,' zegt Nadine Dorries, Brits minister voor digitalisering.

