Nog steeds problemen met Microsoft Exchange in Europa

De panne begon gisterenochtend al en treft hoofdzakelijk Europese gebruikers. Vandaag lijkt het om een ander soort probleem te gaan. Een IT-verantwoordelijke van een bedrijf in Antwerpen dat Office 365 gebruikt laat aan onze redactie weten dat Exchange gisteren helemaal niet werkte. Vandaag werkt het traag en onvoorspelbaar. Sommige mails komen niet binnen, andere met vertraging.

Net zoals gisteren geeft Downdetector.com storingen weer in de meeste Europese hoofdsteden, met een iets hogere concentratie in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België. Mailboxen van consumenten ondervinden geen problemen. Het gaat voor alle duidelijkheid om accounts die via de Microsoft cloud werken. Wie zijn mailverkeer in eigen beheer of via een andere partner laat beheren heeft geen last van de panne.

Microsoft bevestigt het probleem: "Onze telemetry data wijst op time-outs van de verbinding binnen de Exchange authenication Infrastructure, wat impact heeft op de dienstverlening. We kijken naar de Domain Controller logs om de oorzaak te begrijpen en de impact te verhelpen."

Update 12u45

Het probleem treedt op bij Exchange wanneer het in de cloud draait (doorgaans via Office 365), niet bij Outlook. Outlook is het mailprogramma, Exchange is de server waarop de maildienst van Microsoft draait. We hebben dit aangepast in het artikel. Wie zelf een Exchange-server draait (in plaats van in de Microsoft-cloud) zou geen problemen mogen ondervinden.