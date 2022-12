De stad Antwerpen verwacht nog minstens tot het weekend ernstige hinder te ondervinden van de cyberaanval die haar in de nacht van maandag op dinsdag trof.

Sommige toepassingen zullen mogelijk zelfs tot het einde van de maand uit roulatie zijn. De stad zegt de laatste jaren sterk in te zetten op digitale dienstverlening, wat de gevolgen van een cyberaanval dan ook groot maakt. Zowel de interne werking als de dienstverlening aan de burger is geïmpacteerd.

'Dat betekent onder meer dat de afspraak- en reservatiesystemen voor diverse diensten (loketten, politie, recyclageparken, sporthallen en culturele centra, bibliotheken, lage emissiezone) tijdelijk onderbroken zijn en mailverkeer naar en van de stad nu niet kan', laat de stad dinsdagavond weten.

De hinder beperkt zich niet tot de kerndiensten van de stad. Ook het Zorgbedrijf, Stedelijk Onderwijs, de stedelijke musea, politie en brandweer zijn in meerdere of mindere mate getroffen. De noodnummers 101 en 112 zijn wel gewoon actief, maar de e-formulieren van de brandweer bijvoorbeeld niet. 'De stad doet er alles aan om, wellicht vanaf begin volgende week, de digitale dienstverlening stapsgewijs terug op te starten. Het zou wel nog tot eind deze maand kunnen duren om alle digitale toepassingen terug online te krijgen.'

Het parket is intussen een onderzoek gestart naar de cyberaanval. De stad nam ook alvast preventief digitale veiligheidsmaatregelen die bepaalde toepassingen afschermen zolang het onderzoek loopt. De website www.antwerpen.be zal de komende dagen gebruikt worden als communicatieplatform voor updates.

