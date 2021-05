In Antwerpen hebben telecomoperator Proximus en netwerkleverancier Nokia woensdag een glasvezelnetwerk geactiveerd dat breedbandsnelheden van 25 Gbps kan halen. Dat maakt het tot het snelste fibernetwerk ter wereld.

In het Antwerpse Havenhuis stelden Proximus en Nokia het nieuwe netwerk op basis van '25G PON'-technologie voor. Dat is de nieuwste generatie van 'passieve optische netwerken'.

De meeste netwerken halen vandaag snelheden van 2.5 gigabit per seconde, sommige spelers werken met 10 gigabit per seconde (XGS-PON). Het nieuwe netwerk van 25 Gbps haalt, zowel in download als upload, snelheden die 200 keer hoger zijn dan de meest geavanceerde breedbandnetwerken van 10 jaar geleden.

2022 breed beschikbaar

Tegen 2022 moet de technologie breed beschikbaar zijn. Proximus begon in Antwerpen in 2017 met de uitrol van fiber. Vandaag is de infrastructuur gelegd om ongeveer een op de vier inwoners aan te sluiten. Bij ruim 80.000 woningen en bedrijven is fiber al beschikbaar.

Die uitrol moet de komende jaren aanzienlijk versnellen: tegen 2023 wil het bedrijf de hele stad voorzien. Tegen 2028 moet fiber beschikbaar zijn voor 70 procent van de Belgische bevolking.

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) en Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) woonden vandaag een demo van het supersnelle internet bij in het Antwerpse Havenhuis. "De digitale snelwegen die we vandaag aanleggen, bereiden ons dus voor op de noden van morgen", zegt De Wever. "En dat is niet enkel goed nieuws voor technologiefanaten, maar ook voor onze economie en bijgevolg onze welvaart en ons welzijn. De samenwerking tussen Proximus en Nokia is dus een uitstekende zaak voor Antwerpen."

Nokia Antwerpen

Nokia heeft in ons land haar hoofdkwartier voor ontwikkelingen voor Fixed Access (vast internet). De Antwerpse vestiging (het oude Alcatel-Lucent) speelde dan ook een grote rol in de ontwikkeling van de 25G PON-technologie, waarbij Proximus de eerste ter wereld is om ze te gebruiken op een live netwerk (in tegenstelling tot een labomgeving).

Niet alleen de glasvezelnetwerken worden door Nokia verbeterd. Begin deze maand kondigde het bedrijf samen met Proximus al een upgrade aan van de huidige kopernetwerken waardoor de snelheid kan verdubbelen. Daarbij rust Proximus straatcabines (ROPs) uit met 2MX6 (ultra dense vectoring) technologie van Nokia om in landelijke gebieden waar voorlopig geen glasvezel komt alsnog het netwerk sneller te maken.

