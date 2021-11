Het Luikse NSI neemt Rime IT over. Daarmee breidt het haar aanwezigheid in Groothertogdom Luxemburg verder uit.

NSI, sinds 2009 zelf een dochter van Cegeka, nam eerder al Multidata over in Luxemburg en heeft sinds 2017 een eigen Luxemburgse afdeling, vandaag werken er tweehonderd mensen voor het bedrijf in het land. Dat wordt nu aangevuld met Rime IT, dat zo'n zestig mensen telt.

Rime IT bestaat sinds 2011 en begeleidt IT-projecten bij privébedrijven, overheden en Europese instellingen. NSI neemt alle aandelen over, maar deelt geen financiële details rond de overname.

NSI telt vandaag duizend medewerkers en is vooral in Franstalig België en Luxemburg actief. Het bedrijf wordt geleid door CEO Manu Pallage.

