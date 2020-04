NSO Group, dat door Facebook wordt aangeklaagd om betrokkenheid bij aanvallen via Whatsapp, zegt dat Facebook zelf de spyware van het bedrijf wou inzetten in haar eigen apps.

Facebook heeft sinds oktober vorig jaar een rechtszaak lopen tegen het Israëlische NSO Group. Het bedrijf zou via een tot dan ongekend lek in Whatsapp het mogelijk maken om met malware toestellen te infecteren om zo af te luisteren. Volgens Facebook zijn er daarbij 1.400 mensenrechtenactivisten, journalisten, diplomaten en overheidsfunctionarissen aangevallen.

Maar NSO Group komt nu zelf met de bewering dat Facebook eerder, in 2017, interesse had om de technologie van NSO in licentie te nemen. Dat schrijft CEO Shalev Hulio in een verklaring aan het Amerikaanse federaal gerechtshof.

Hulio zegt dat Facebook de spyware van NSO wou inzetten in de Onavo Protect App, Facebook's VPN-app die in praktijk vooral gebruikers bespioneerde. Facebook zou daarbij gezegd hebben dat de app op iOS minder efficiënt was in het verzamelen van gebruikersdata, en de spyware van NSO zou daarbij kunnen helpen. De deal is nooit doorgegaan volgens NSO omdat het bedrijf haar technologie enkel aan overheden verkoopt.

Facebook zelf spreekt van een verkeerde voorstelling. Tegenover The Register zegt het bedrijf dat NSO met haar communicatie de aandacht wil afleiden van wat het verkeerd deed. "Hun poging om verantwoordelijkheid te ontlopen omvat onjuiste weergaven van hun spyware en hun discussie met mensen die bij Facebook werken." Facebook benadrukt dat NSO ook heeft toegegeven dat het toestellen kan aanvallen zonder medeweten van de gebruiker.

Onavo, eveneens een Israëlisch bedrijf, werd in 2013 overgenomen door Facebook en specialiseerde zich toen in data analytics. Later werd het aangeboden als VPN, maar in de nasleep van de vele privacyschandalen bij Facebook raakte ook bekend dat de app door Facebook werd gebruikt om gebruikers te bespioneren.

