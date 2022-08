Het Israëlische spionagebedrijf NSO Group gaat honderd van haar zevenhonderd mensen ontslaan. Ook de CEO wordt gewisseld, al verlaat die het bedrijf niet.

Shalev Hulio, huidig CEO van NSO, geeft zijn positie tijdelijk door aan COO Yaron Shohat tot er een volwaardige opvolger is. Zelf zal hij zich vooral toeleggen op overnames en fusies. Al wil dat in praktijk zeggen dat hij nu voltijds op zoek kan gaan naar een mogelijke overnemers van NSO.

Tegelijk bevestigt het bedrijf aan verschillende media dat het zo'n honderd mensen van de zevenhonderd werknemers laat vertrekken om intern te herstructureren.

NSO Group ligt al enige tijd onder vuur omwille van haar werkwijzen en tools. Het biedt de Pegasus spyware tool aan waarmee telefoons kunnen worden afgeluisterd. Formeel biedt het die enkel aan voor democratische overheden, maar de afgelopen twee jaar werd duidelijk dat ook minder democratische regimes klant waren en dat niet alleen terroristen, maar ook journalisten, mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders werden geviseerd.

Zwarte lijst

Tegelijk maakt NSO gebruik van kwetsbaarheden die het kan vinden in bijvoorbeeld WhatsApp of iOS om haar hackpogingen te verscherpen. Mede daarom kreeg het bedrijf al felle kritiek of rechtszaken van Apple, Meta (WhatsApp), Microsoft en Cisco.

Daardoor kwam het bedrijf recent op een zwarte lijst van de VS waardoor Amerikaanse bedrijven nauwelijks nog zaken mogen doen met NSO. Een tijdlang was er sprake dat het Amerikaanse defensiebedrijf L3 Harris het bedrijf wou overnemen, maar dat werd nooit heel concreet.

Shalev Hulio, huidig CEO van NSO, geeft zijn positie tijdelijk door aan COO Yaron Shohat tot er een volwaardige opvolger is. Zelf zal hij zich vooral toeleggen op overnames en fusies. Al wil dat in praktijk zeggen dat hij nu voltijds op zoek kan gaan naar een mogelijke overnemers van NSO.Tegelijk bevestigt het bedrijf aan verschillende media dat het zo'n honderd mensen van de zevenhonderd werknemers laat vertrekken om intern te herstructureren.NSO Group ligt al enige tijd onder vuur omwille van haar werkwijzen en tools. Het biedt de Pegasus spyware tool aan waarmee telefoons kunnen worden afgeluisterd. Formeel biedt het die enkel aan voor democratische overheden, maar de afgelopen twee jaar werd duidelijk dat ook minder democratische regimes klant waren en dat niet alleen terroristen, maar ook journalisten, mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders werden geviseerd.Tegelijk maakt NSO gebruik van kwetsbaarheden die het kan vinden in bijvoorbeeld WhatsApp of iOS om haar hackpogingen te verscherpen. Mede daarom kreeg het bedrijf al felle kritiek of rechtszaken van Apple, Meta (WhatsApp), Microsoft en Cisco.Daardoor kwam het bedrijf recent op een zwarte lijst van de VS waardoor Amerikaanse bedrijven nauwelijks nog zaken mogen doen met NSO. Een tijdlang was er sprake dat het Amerikaanse defensiebedrijf L3 Harris het bedrijf wou overnemen, maar dat werd nooit heel concreet.