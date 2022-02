Chipmaker Nvidia gaat chipontwerper Arm niet overnemen. SoftBank, het moederbedrijf van Arm, zou in plaats daarvan met het bedrijf naar de beurs trekkend.

Nvidia had vorig jaar zo'n veertig miljoen dollar over voor Arm, een van de belangrijkste ontwerpers van chiparchitectuur. Tegenkanting van verschillende regulatoren in de EU, de VS en het Verenigd Koninkrijk trekken nu echter een streep door de deal. Dat heeft Nvidia volgens de Financial Times beslist.

Er waren al langer signalen dat het met de deal niet goed zou komen, maar Nvidia zou nu de knoop hebben doorgehakt. Als de verkoop was doorgegaan, zou het de grootste geweest zijn in de chipwereld. Arm is een van de belangrijkste ontwerpers van (mobiele) chiparchitectuur, en heel wat chipproducenten, waaronder Qualcomm, Samsung en Apple nemen die ontwerpen af via licenties. Dat Nvidia, zelf chipbouwer, alleenrecht zou kunnen werven op Arm zorgde dan ook voor ongerustheid. Onder meer Qualcomm en Microsoft tekenden protest aan tegen de deal.

Nvidia lijkt de strijd nu te hebben opgegeven. SoftBank zou een vergoeding krijgen van 1,25 miljard dollar om de deal te stoppen. De investeerder zou nu met Arm aan een beursgang werken.

