Chipmaker Nvidia maakt zich klaar om de overname van chipontwikkelaar Arm stop te zetten, dat schrijft Bloomberg News in een rapport. De overname krijgt tegenkanting van regulatoren.

Dat Nvidia Arm wilde overkopen raakte midden 2020 al bekend. De deal, waarmee zo'n veertig miljard dollar gemoeid is, staat echter onder druk. Niet alleen concurrenten van Nvidia protesteerden, ook een reeks regulatoren, onder meer in de VS en de EU, startten onderzoeken naar de wenselijkheid van zo'n overname.

Nvidia is een van de grotere producenten van chips, vooral gekend om zijn grafische kaarten, al werkt het bedrijf bijvoorbeeld ook aan CPU's. Arm is dan weer de belangrijkste ontwerper van chiparchitectuur, en de ontwerpen van het bedrijf worden niet alleen door Nvidia, maar ook door zowat al diens concurrenten gebruikt.

Volgens Bloomberg is Nvidia ondertussen zijn partners aan het voorbereiden op het eventueel afspringen van de deal. Voor Softbank, dat eigenaar is van Arm, zou het een mogelijke uitweg zijn om de chipontwikkelaar naar de beurs te brengen en zo op winstgevende manier het bedrijf af te stoten. Officieel zijn beide bedrijven echter nog toegewijd om de overname een succes te maken.

