Europa zou geen eisen stellen aan de overname van chipmaker Mellanox door Nvidia. Daarmee is Nvidia's grootste overname bijna rond.

De formele goedkeuring is voor later op de dag maar volgens bronnen van Reuters gaat Europa akkoord zonder extra voorwaarden. Eerder gaf ook de VS groen licht. Enkel de Chinese autoriteiten moeten nu nog akkoord gaan.

Nvidia kondigde in maart de overname van het Amerikaans-Israëlische Mellanox over voor 6,9 miljard dollar. Daarmee is het de grootste overname ooit voor de producent van grafische kaarten.

Mellanox maakt chips voor datacenters en opslagservers. Volgens geruchten had ook concurrent Intel zijn zinnen gezet op een overname van het bedrijf. Intel kondigde deze week nog de overname van de Israëlische chipfabrikant Habana aan voor 2 milard.