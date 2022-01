Volgens Nvidia zullen er in de tweede helft van dit jaar meer grafische kaarten beschikbaar zijn. Dat betekent normaal gezien ook dat de kaarten in prijs zullen zakken.

Nvidia bracht eind 2020 een nieuwe reeks grafische kaarten uit, maar wie er een wil kopen moet geduld hebben. Vaak moeten mensen weken wachten voor ze een kaart kunnen krijgen, en de prijzen liggen daarom vaak twee tot drie keer hoger.

Dat moet nu stilaan verbeteren. Volgens The Register zegt Nvidia CFO Colette Kress op een event tijdens CES dat haar bedrijf nauw samenwerkt met toeleveringsbedrijven om die problemen op te lossen. Het bedrijf investeert ook 6,9 miljard dollar om meer chips te kunnen krijgen.

'In kalenderjaar 2022 zijn we in topvorm wat leveringen betreft, waardoor we aan de vraag gaan kunnen beantwoorden,' klinkt het bij Kress.

Concreet wil dat zeggen dat er vanaf de tweede helft van dit jaar meer capaciteit komt, waardoor er meer grafische kaarten kunnen worden gemaakt. Als retailers meer kaarten in stock hebben, zal vermoedelijk ook de verhoogde vraagprijs van die kaarten wat dalen.

De crisis bij GPU-makers is een combinatie van factoren. Sowieso heerst er een wereldwijd chiptekort en zijn mensen door de pandemie vaker aangewezen op entertainment thuis, waardoor de vraag hoger ligt. Maar grafische kaarten worden ook gretig opgekocht door wie bitcoins of andere cryptomunten wil delven, waardoor er minder kaarten beschikbaar zijn voor gamers.

Nvidia bracht eind 2020 een nieuwe reeks grafische kaarten uit, maar wie er een wil kopen moet geduld hebben. Vaak moeten mensen weken wachten voor ze een kaart kunnen krijgen, en de prijzen liggen daarom vaak twee tot drie keer hoger.Dat moet nu stilaan verbeteren. Volgens The Register zegt Nvidia CFO Colette Kress op een event tijdens CES dat haar bedrijf nauw samenwerkt met toeleveringsbedrijven om die problemen op te lossen. Het bedrijf investeert ook 6,9 miljard dollar om meer chips te kunnen krijgen.'In kalenderjaar 2022 zijn we in topvorm wat leveringen betreft, waardoor we aan de vraag gaan kunnen beantwoorden,' klinkt het bij Kress.Concreet wil dat zeggen dat er vanaf de tweede helft van dit jaar meer capaciteit komt, waardoor er meer grafische kaarten kunnen worden gemaakt. Als retailers meer kaarten in stock hebben, zal vermoedelijk ook de verhoogde vraagprijs van die kaarten wat dalen.De crisis bij GPU-makers is een combinatie van factoren. Sowieso heerst er een wereldwijd chiptekort en zijn mensen door de pandemie vaker aangewezen op entertainment thuis, waardoor de vraag hoger ligt. Maar grafische kaarten worden ook gretig opgekocht door wie bitcoins of andere cryptomunten wil delven, waardoor er minder kaarten beschikbaar zijn voor gamers.