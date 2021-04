Chipmaker Nvidia, die vooral gekend is om zijn grafische kaarten, heeft een eerste server microprocessor ontworpen. Daarmee hoopt het bedrijf verder de concurrentie aan te gaan met Intel.

De central processing unit (CPU) van Nvidia is gebaseerd op technologie van Arm, een bedrijf dat Nvidia al een tijdje probeert over te nemen. Er zijn ook al enkele klanten voor de CPU's. Het bedrijf kondigt aan dat de chips zullen worden gebruikt in computers van het Zwitserse Nationale Supercomputingcenter en het Los Alamos Nationaal Laboratorium van het Amerikaanse departement van Energie.

Nvidia is tot nu toe vooral gekend om zijn grafische kaarten, een markt die de voorbije jaren stevig bevraagd werd, onder meer omdat de GPU's een tijd gebruikt werden om cryptomunten te delven. De chips van Nvidia vonden de laatste jaren echter ook hun weg naar datacenters en cloudcomputing.

Datacenters

Met CPU's zou Nvidia nu meer algemeen inzetbare chips gaan maken, in eerste instantie voor datacenters. Een en ander moet het portfolio diversifiëren, al zijn de chips ook ontworpen om goed samen te werken met de eigen producten. Systemen met de Nvidia GPU en CPU zouden volgens het bedrijf tien keer sneller werken dan systemen die Nvidia GPU's combineren met een Intel CPU. De chips moeten in 2023 uitkomen.

De aankondiging zorgde voor optimisme op de beurs. Nvidia was maandag een grote winnaar op de beurzen in New York. Het aandeel van het chipbedrijf eindigde zes procent hoger. Dat van Intel vier procent lager.

