IBM zag zijn omzet in het tweede kwartaal met een dikke vier procent dalen tot 19,2 miljard dollar. De winst steeg van 2,4 naar 2,5 miljard dollar.

De storage en mainfraime business daalde, maar er was wel meer vraag naar cloud toepassingen, zo meldt IBM CFO Jim Kavanaugh. Denk hierbij aan IBM Cloud, IBM Cloud Private, Cloud Migration Factory, Cloud Application Innovation, IBM Garages, IBM Multicloud Manager en Cloud Optimized Systems.

De IBM Cloud en Cognitive Software activiteiten leverden een sterke omzet performance met 5 procent groei tot meer dan 5,6 miljard dollar.

De Cloud en Data Platforms omzet steeg met 7 procent dankzij een breder aanbod. Kavanaugh benadrukte dat er een sterke vraag is naar hybride cloud waarbij IBM Cloud Private technologie gebouwd op open source frameworks in trek is. De aankoop van Red Hat moet die groei een boost geven.

In samenwerking met Dutch IT-Channel