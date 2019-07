IBM is klaar met de overname van Red Hat, de grootste overname ooit voor het bedrijf.

Big Blue nam Red Hat in oktober vorig jaar over voor 190 dollar per aandeel, goed voor 34 miljard dollar. Met de overname wil het haar positie in de cloudmarkt verstevigen, waar het momenteel niet op gelijke voet kan komen met de top drie (Amazon, Google, Microsoft).

Red Hat wordt nu een onderdeel van IBM's hybrid cloud divisie. CEO Jim Whitehurst wordt deel van het senior management bij IBM.

De voornaamste obstakels om de deal af te ronden waren de regulatorische goedkeuringen. In de VS gebeurde dat eerder al zonder voorwaarden en ook de Europese Commissie gaf op 27 juni haar zegen, eveneens zonder beperkingen of voorwaarden.

Europa is van oordeel dat er voldoende concurrentie is op de markt voor middleware en systeeminfrastructuursoftware. Daarbij merkt de Commissie op dat de vrees bestaat dat de overname de overname de toegang tot Red Hat's broncode kan beïnvloeden, maar dat die kans eerder klein is omdat zo'n keuze zou leiden tot tegenreacties van ontwikkelaars, wat nadelig zou zijn voor de producten van Red Hat.