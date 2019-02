Onbeperkte mobiele data voortaan ook bij Base

Vanaf 11 februari kan je als consument bij Base voor veertig euro per maand onbeperkt bellen, sms'en en surfen. Wie vandaag al meer dan dat bedrag betaalt, wordt automatisch overgezet op het nieuwe abonnement.

Voor zakelijke klanten gaat het om abonnementen vanaf 35 euro, al is dat bedrag exclusief btw.

Fair use policy en buitenland

Is onbeperkt volledig onbeperkt? Neen. Zoals bij alle operatoren hanteert Base een fair use policy (FUP). Dat wil zeggen dat wie meer dan 25 gigabyte op één maand verbruikt, voor de rest van die maand terugvalt op 512 kbps. Voor dataverbruik in de EU hanteert Base een speciale maatregel: daar krijgen klanten 20 gigabyte die los staat van hun onbeperkte bundel. Boven die limiet betalen ze 0,0054 euro per megabyte.

Met zijn aanbod volgt Base concurrenten Orange en Proximus die respectievelijk in februari vorig jaar en november vorig jaar al een onbeperkt abonnement lanceerden. Bij Orange betaal je net zoals bij Base 40 euro per maand (Arend), bij Proximus is dat 42,99 euro per maand (Mobilus XL Unlimited).

Base heeft wel een interessanter fair use policy. Daar kom je pas na 25 gigabyte op een verlaagde snelheid. Bij de overige operatoren is dat al na 20 gigabyte.