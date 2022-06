Fintechdiensten en digitale munten zetten de meer traditionele banken onder druk, en het is vaak niet eenvoudig om flexibel om te gaan met die digitale disruptie. Steeds meer banken vinden in 'coöpetitie' een oplossing.

Het woord 'coöpetitie' staat niet in de woordenlijst van de Taalunie. De term wijst op de combinatie van samenwerking en concurrentie. Het fenomeen komt vaker voor dan we denken. Als bedrijfsstrategie is ze erop gericht te overleven in een landschap dat almaar sneller evolueert. Dat doen bedrijven via een netwerk van stakeholders die tegelijk samenwerken en concurreren om maximale waarde te creëren.

Een voorbeeld vinden we bij de sociale media. Op Tinder kan je inloggen met je credentials van Facebook of Twitter. Zo verlaagt de dating-app de drempel voor nieuwe gebruikers, maar krijgen Facebook en Twitter tegelijk toegang tot het platform en zijn data. Digitale disruptie dwingt vandaag ook de banken om hun beproefde bedrijfsmodellen radicaal te herzien en voortdurend bij te sturen. Ze zijn zich ervan bewust dat ze meer moeten inzetten op digitale diensten, maar stoten daarbij op hun limieten. Net voor die banken is coöpetitie een aantrekkelijk model.

Cashback voor Argenta-klanten

Een voorbeeld hiervan is te zien bij Argenta. Tijdens de Banking Scene Conference 2022 lichtte Bart Van Loo, Digital Journey Expert bij Argenta, toe waarom de bank sinds maart vorig jaar enkele functies van de Belgische dienst Cake in zijn eigen app heeft geïntegreerd. Zo genieten klanten van de bank van de cashbacks die Cake voorheen alleen in de eigen app aanbood. (Cake is sinds begin 2022 niet meer als zelfstandige app beschikbaar).

'Dat is de grote sterkte', vertelt Bart Van Loo. 'Onze gebruikers hoeven onze app op geen enkel moment te verlaten.' Wanneer klanten aankopen doen bij de commerciële partners van Cake, zoals AVA, Torfs of Hubo, krijgen ze automatisch een kleine terugbetaling op hun rekening.

Drie winnaars

Hoewel Argenta en Cake in wezen concurrenten zijn, levert het model een win-win op voor beide partijen. De samenwerking versterkt weliswaar de competitiviteit van beide spelers, maar toch wegen de voordelen zwaarder door. Argenta biedt zijn klanten een extra service, maar ook Cake krijgt een duwtje in de rug.

De integratie in de Argenta-app zorgt voor een sterke groei van het aantal gebruikers, waardoor Cake aan aantrekkingskracht wint voor potentiële toekomstige partners. Voor consumenten betekent het dat nog meer cashbackpartners met hun aanbiedingen de weg zullen vinden naar het platform. Hier zien we dus twee concurrenten, die beide winnen door samen te werken, en met de consument als derde, grootste winnaar.

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming is topprioriteit binnen de coöpetitie tussen Argenta en Cake, aldus Bart Van Loo. De opslag van persoonsgegevens gebeurt in een strikt beveiligde omgeving en de verwerking ervan volgens de PSD2- en GDPR-regelgeving.

Een essentieel element van de coöpetitie tussen Argenta en Cake is uiteraard het delen van persoonsgegevens. Argenta deelt de informatie over transacties van klanten alleen na uitdrukkelijk akkoord met Cake. Op zijn beurt gebruikt Cake de gegevens uitsluitend om relevante acties van commerciële partners te delen met de Argenta-klanten, en zo de ervaring te optimaliseren, en voor de automatische terugbetaling van de cashback op de rekening van de klant.

