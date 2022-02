De Amerikaanse beurswaakhond start een onderzoek naar Elon Musk en diens broer Kimbal. Zij zouden aandelen hebben verkocht met voorkennis.

Elon Musk, de baas van onder meer Tesla, SpaceX en the Boring Company, heeft de neiging om bijzonder rechtuit te zijn op Twitter, en dat begint zich steeds meer te wreken. De Security and Exchanges Commission (SEC), de Amerikaanse beursregulator, is een nieuw onderzoek begonnen naar Musk en diens broer Kimbal, over handel met voorkennis. Kimbal Musk heeft namelijk 88.500 aandelen in Tesla verkocht, een dag voordat Elon met een tweet de prijzen van die aandelen sterk naar beneden haalde.

Het recente onderzoek draait rond acties begin november, zo schrijft The Wall Street Journal. Kimbal, die ook in de raad van bestuur van Tesla zit, verkoopt op 5 november 88.500 aandelen in Tesla voor zo'n 108 miljoen dollar. Een dag later tweet Elon de vraag of hij tien procent van zijn eigen Tesla aandelen moet verkopen. Elon verpakt die verkoop als een manier om aan geld te geraken om belastingen te betalen en belooft zich aan de uitkomst van de poll te houden. Aan het einde van de bevraging zegt zo'n 58 procent van de deelnemers 'ja', en zakt de prijs van Tesla aandelen scherp.

Voorkennis

De vraag is dus of Elon zijn broer over de plannen heeft ingelicht. Is dat zo, dan overtrad hij regels rond handel met voorkennis. Medewerkers en bestuursleden van bedrijven mogen namelijk geen aandelen verhandelen op basis van informatie die niet publiek bekend is. Om te zorgen dat ze dat niet doen, gaan veel bestuursleden via een vooropgesteld plan op gezette tijden aandelen verkopen. Kimbal heeft overigens ook zo'n plan, stelt de SEC, maar zijn verkoop van 5 november paste daar niet in.

Musk (Elon dan) ligt al langer in de clinch met de SEC, specifiek over zijn twitterverkeer. In 2018 startte de SEC bijvoorbeeld een zaak toen Musk tweette dat hij zijn bedrijf van de beurs wilde halen. Sindsdien moet hij zijn tweets laten nalezen en goedkeuren. In 2019 tweette hij echter rooskleurige prognoses rond productie-aantallen van Tesla die volgens de SEC niet waren goedgekeurd, en kwam er weer een rechtszaak van. Musk heeft, van zijn kant, de SEC deze week aangeklaagd voor pesterij, omdat de regulator hem zou viseren.

