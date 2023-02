Volgens een onderzoek van cyberbeveiliger NordVPN hebben sites met betrekking tot adult content, streaming en video hosting de meeste beveiligings- en privacyproblemen. Te denken valt dan aan issues als malware, opdringerige advertenties en trackers.

Adult content sites bevatten de grootste hoeveelheid malware (21 procent), gevolgd door cloud storage providers (14 procent) en entertainmentsites (11 procent). Het gaat dan om kwaadaardige software die is ontworpen om je apparaat of gegevens te beschadigen of te compromitteren. Tot de meest voorkomende soorten malware behoren virussen, spyware, wormen, trojans, adware en ransomware. Alleen al in december blokkeerde NordVPN's Threat Protection respectievelijk 60.400, 40.100 en 30.900 domeinen uit deze categorieën.

Reclame en trackers

Streamingsites hebben dan weer de meest opdringerige advertenties (23 procent). Ze irriteren gebruikers door onverwacht op te duiken, homepagina's te blokkeren, nieuwe pagina's en vensters te openen of op ongelegen momenten video en audio af te spelen. Op plaats twee vinden we adult content (16 procent), en op plek drie online shopping (9 procent).

Trackers gedijen dan weer het 'best' op websites voor video hosting (22 procent). Hoewel veel trackers een hulpmiddel zijn voor reclame en het verbeteren van de gebruikerservaring, kunnen ze ook worden gebruikt door zogeheten online snoopers: providers, marketingbureaus, socialemediabedrijven en overheden kunnen ze gebruiken om je online activiteiten te volgen en je privacy te schenden. Cloud storage providers bekleden hier de tweede positie (16,31 procent), op de voet gevolgd door web e-mail (16,25 procent).

Preventieve maatregelen

Bij een vorig onderzoek van NordVPN bleek overigens dat het gemiddelde aantal trackers per website het hoogst is in Hongkong (45,4 trackers), Singapore (33,5), de Verenigde Staten (23,1) en Australië (18,6). Het advies van het cyberbeveiligingsbedrijf: maak jezelf online minder traceerbaar door cookies van derden te weigeren, gebruik een VPN die je echte IP-adres en locatie verbergt, installeer een trackerblocker en surf via een privacybrowser die je browser-fingerprint kan verbergen.

