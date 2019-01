Onderzoeksbureau Gartner: 'Bijna vier op tien bedrijven maken gebruik van artificiële intelligentie'

Volgens een rondvraag bij drieduizend CIO's in 89 landen heeft vandaag 37 procent van de bedrijven een of andere vorm van AI in gebruik. Vorig jaar waren dat er nog maar 25 procent. Ten opzichte van vier jaar geleden noteert adviesbureau Gartner een stijging van 270 procent.

"Vier jaar geleden was AI-implementatie zeldzaam. Slechts tien procent van de respondenten zei dat hun organisatie AI had uitgerold of dat ging doen. Voor 2019 is dat nummer gestegen tot 37 procent, een stijging van 270 procent op vier jaar tijd", aldus Chris Howard, research vicepresident bij Gartner.

De boodschap van Howard is duidelijk: "Als je CIO bent en je organisatie gebruikt geen AI, dan is de kans groot dat je concurrenten dat wel doen en dat moet een bezorgdheid zijn."

Volgens het analistenbedrijf gebruikt vandaag 52 procent van de telecombedrijven een chatbot. 38 procent van de bevraagde bedrijven in de gezondheidszorg gebruiken computer assisted diagnostics. Wel wijst Gartner er op dat het vooral gaat om automatisering en ondersteuning. Zoals AI-augmented work, of beslissingen nemen met data uit AI. "We zijn nog ver verwijderd van algemene AI die complexe taken volledig kan overnemen," aldus Howard.

Talent

Zoals wel meer IT-sectoren blijft ook hier de vraag naar geschikte mensen groter dan het aanbod. 54 procent van de respondenten ziet het tekort aan talent als grootste uitdaging.

Gartner raadt bedrijven aan om ook te kijken naar alternatieven, zoals investeren in opleidingen voor werknemers, bij voorkeur mensen met een achtergrond in statistiek of data management.