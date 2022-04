Het nieuwe vlaggenschip van OnePlus, de 10 Pro 5G, wordt volgende week gelanceerd in Europa, India en Noord-Amerika.

Het toestel kwam in januari al in China op de markt. Een van de opmerkelijker onderdelen is de Hasselblad Camera Camera for Mobile, die bestaat uit drie camera's achteraan het toestel. Daarnaast is het toestel uitgerust met een 120 Hz-beeldscherm en spreekt het bedrijf over de snelste prestaties in een OnePlus smartphone tot nu toe.

Toestellen zijn vanaf 5 april online te koop voor een adviesprijs van € 899 (versie met 8 GB RAM en 128 GB opslagruimte) of € 999 (12 GB RAM/256 GB opslag). Deze maand brengt de fabrikant overigens ook zijn oortjes uit, de OnePlus Buds Pro. Die gaan voor zo'n 149 euro over de digitale toonbank.

Het toestel kwam in januari al in China op de markt. Een van de opmerkelijker onderdelen is de Hasselblad Camera Camera for Mobile, die bestaat uit drie camera's achteraan het toestel. Daarnaast is het toestel uitgerust met een 120 Hz-beeldscherm en spreekt het bedrijf over de snelste prestaties in een OnePlus smartphone tot nu toe. Toestellen zijn vanaf 5 april online te koop voor een adviesprijs van € 899 (versie met 8 GB RAM en 128 GB opslagruimte) of € 999 (12 GB RAM/256 GB opslag). Deze maand brengt de fabrikant overigens ook zijn oortjes uit, de OnePlus Buds Pro. Die gaan voor zo'n 149 euro over de digitale toonbank.