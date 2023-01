In China komt het nieuwe vlaggenschip van OnePlus aanstaande maandag al uit, maar Europa hoeft niet lang te wachten. Op 7 februari zal de OnePlus 11 5G ook in onze contreien in de winkels liggen, geflankeerd door de eveneens nieuwe Buds Pro 2-oortjes.

De OnePlus 11 5G is gebaseerd op het Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform, dat volgens de Chinese fabrikant garant staat voor een 35 procent snellere hoofdprocessor en een GPU (grafische processor) die tot 25 procent beter presteert. In de topuitvoering komt de smartphone met 16 GB RAM.

Hasselblad-optiek

Grootste blikvanger van het nieuwe toestel is het drievoudige camerasysteem waarvoor OnePlus wederom samenwerkte met Hasselblad. Aan de achterzijde ontwaren we een 50MP-hoofdsensor, een 48MP-sensor voor ultra-wide opnamen en een 32MP-portretlens.

Nog noemenswaardig zijn het 6,7-inch A+ fluid AMOLED-display met een resolutie van 2K en een verversingssnelheid van 120Hz. OnePlus rustte het toestel verder uit met een 5.000mAh batterij die via de 100W SuperVooc-technologie extra snel oplaadt.

Hoofdbewegingen

Gelijktijdig met de OnePlus 11 5G introduceert de fabrikant ook een nieuw stel oortjes, de Buds Pro 2. Opvallendste eigenschap is de 'realtime tracking' van hoofdbewegingen via de geïntegreerde IMU-sensor, welke ervoor moet zorgen dat de gebruiker zich altijd in het midden van de muziek bevindt.

De OnePlus Buds Pro 2 zijn verder uitgerust met een Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC)-functie die omgevingsgeluid tot 48dB wegfiltert. De oortjes houden daarbij rekening met de vorm van het gehoorkanaal van de gebruiker. De Buds Pro 2 ondersteunen dual connection, Bluetooth 5.3 LE-audio en leveren tot 39 uur muziek met meerdere ladingen via de bijgeleverde case.

De prijzen van de nieuwe gadgets zijn nog niet bekendgemaakt.

