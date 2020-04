Smartphonefabrikant OnePlus heeft meer details vrijgegeven over zijn draadloze lader voor de nieuwe OnePlus 8-toestellen. Met het gadget zit de accu van de telefoon na een half uur laden weer voor 50 procent vol. De smartphones en de lader worden op 14 april officieel onthuld.

De Chinese fabrikant presenteert volgende week naar verwachting zijn nieuwe flagship-telefoons OnePlus 8 en 8 Pro. Minstens één van die toestellen ondersteunt draadloos opladen, zo valt op te maken uit de aankondiging van de Warp Charge 30 Wireless, zoals het oplaadstation heet. De vorige generatie OnePlus-smartphones kon nog niet draadloos worden bijgetankt.

De Warp Charge 30 Wireless is volgens de fabrikant in staat op te laden met maximaal 30W. Daarmee biedt de oplossing een van de hoogste oplaadcapaciteiten in de branche; de meeste laders van de concurrenten laden op aan 10W of soms 15W, wat aanzienlijk langzamer gaat. OnePlus zegt dat het een op maat gemaakte chip gebruikt die zou zorgen voor een betere communicatie tussen het oplaadstation en de smartphone.

De prijs van de Warp Charge 30 Wireless is nog niet bekend. Die wordt pas op 14 april gecommuniceerd, samen met alle details over de nieuwe OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro.

De Chinese fabrikant presenteert volgende week naar verwachting zijn nieuwe flagship-telefoons OnePlus 8 en 8 Pro. Minstens één van die toestellen ondersteunt draadloos opladen, zo valt op te maken uit de aankondiging van de Warp Charge 30 Wireless, zoals het oplaadstation heet. De vorige generatie OnePlus-smartphones kon nog niet draadloos worden bijgetankt. De Warp Charge 30 Wireless is volgens de fabrikant in staat op te laden met maximaal 30W. Daarmee biedt de oplossing een van de hoogste oplaadcapaciteiten in de branche; de meeste laders van de concurrenten laden op aan 10W of soms 15W, wat aanzienlijk langzamer gaat. OnePlus zegt dat het een op maat gemaakte chip gebruikt die zou zorgen voor een betere communicatie tussen het oplaadstation en de smartphone. De prijs van de Warp Charge 30 Wireless is nog niet bekend. Die wordt pas op 14 april gecommuniceerd, samen met alle details over de nieuwe OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro.