Het wonder is geschied: vanaf woensdag kunnen we in België eindelijk pijlsnel mobiel internetten via 5G, via het netwerk van Proximus. Daar is uiteraard wel een geschikte smartphone voor nodig. We inventariseerden welke toestellen in België intussen (of zeer binnenkort) te koop zijn.

De eerste 5G-smartphones die op de Belgische markt verschenen, begin maart, waren de Find X2 en Find X2 Pro van Oppo. Voor de Chinese fabrikant vormde deze introductie meteen het debuut in ons land. Al moeten we daar aan toevoegen dat Oppo deel uitmaakt van dezelfde multinational (BKK Electronics) als bijvoorbeeld OnePlus, dat in België inmiddels al wat bekender is. Het verschil tussen de toestellen zit hem vooral in de betere camera's van de Pro-uitvoering. Verder heeft de 'gewone' Find X2 een opslaggeheugen van 256 GB tegenover 512 GB voor de X2 Pro. Het werkgeheugen (RAM) is met 12 GB identiek. Richtprijzen: 999 euro voor de Find X2, 1.199 voor de Pro-variant.

Lees ook: Oppo lanceert nieuw vlaggenschip

Enkele dagen na de Oppo's, op 13 maart, lag de Galaxy S20 Ultra in de winkel. Deze 5G-topuitvoering van Samsungs nieuwste flagship is beschikbaar in twee versies: het model met 12 GB RAM en 128 GB opslaggeheugen kost 1.399 euro, de Ultra met 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslag verwisselt voor 1.549 euro van eigenaar.

Lees ook: Galaxy S20 zoomt in op camerakwaliteit

Huawei blijft niet achter en introduceert eerdaags drie verschillende modellen van zijn P40-toptelefoon. Ze zijn allemaal geschikt voor 5G, maar de prijzen lopen sterk uiteen. De Huawei P40 is er vanaf 799 euro (8 GB RAM/128 GB opslag), de P40 Pro vanaf 999 euro (8 GB RAM/256 GB opslag) en de prijs van het absolute paradepaardje P40 Pro+ begint bij 1.399 euro (12 GB/512 GB opslag). De eerste twee modellen liggen vanaf 7 april in de winkel, op de P40 Pro+ is het nog even geduld oefenen tot 20 juni. Niet onbelangrijk bij deze smartphones is dat ze geleverd worden zonder apps en diensten van Google; een gevolg van het aanslepende handelsconflict met de Verenigde Staten.

Op 14 april brengt OnePlus zijn langverwachte 8-serie uit, en ook die zal over 5G-technologie beschikken. Veel meer details zijn er over deze smartphone officieel nog niet bekend, behalve dat de telefoon een beeldscherm krijgt met een verversingssnelheid van 120 Hz. De beelden zouden daardoor nog vloeiender moeten zijn dan bij de 90 Hz-displays van de OnePlus 7-familie. De introductie van de OnePlus 8 zal overigens live worden gestreamd via deze website (14 april, 17u00).

Opmerking: ook andere fabrikanten beschikken vaak al wel over een of meerdere 5G-smartphones, maar die worden in ons land niet verkocht. Door Proximus' beslissing om 5G als eerste te commercialiseren, komt daar wellicht snel verandering in.

De eerste 5G-smartphones die op de Belgische markt verschenen, begin maart, waren de Find X2 en Find X2 Pro van Oppo. Voor de Chinese fabrikant vormde deze introductie meteen het debuut in ons land. Al moeten we daar aan toevoegen dat Oppo deel uitmaakt van dezelfde multinational (BKK Electronics) als bijvoorbeeld OnePlus, dat in België inmiddels al wat bekender is. Het verschil tussen de toestellen zit hem vooral in de betere camera's van de Pro-uitvoering. Verder heeft de 'gewone' Find X2 een opslaggeheugen van 256 GB tegenover 512 GB voor de X2 Pro. Het werkgeheugen (RAM) is met 12 GB identiek. Richtprijzen: 999 euro voor de Find X2, 1.199 voor de Pro-variant.Enkele dagen na de Oppo's, op 13 maart, lag de Galaxy S20 Ultra in de winkel. Deze 5G-topuitvoering van Samsungs nieuwste flagship is beschikbaar in twee versies: het model met 12 GB RAM en 128 GB opslaggeheugen kost 1.399 euro, de Ultra met 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslag verwisselt voor 1.549 euro van eigenaar.Huawei blijft niet achter en introduceert eerdaags drie verschillende modellen van zijn P40-toptelefoon. Ze zijn allemaal geschikt voor 5G, maar de prijzen lopen sterk uiteen. De Huawei P40 is er vanaf 799 euro (8 GB RAM/128 GB opslag), de P40 Pro vanaf 999 euro (8 GB RAM/256 GB opslag) en de prijs van het absolute paradepaardje P40 Pro+ begint bij 1.399 euro (12 GB/512 GB opslag). De eerste twee modellen liggen vanaf 7 april in de winkel, op de P40 Pro+ is het nog even geduld oefenen tot 20 juni. Niet onbelangrijk bij deze smartphones is dat ze geleverd worden zonder apps en diensten van Google; een gevolg van het aanslepende handelsconflict met de Verenigde Staten.Op 14 april brengt OnePlus zijn langverwachte 8-serie uit, en ook die zal over 5G-technologie beschikken. Veel meer details zijn er over deze smartphone officieel nog niet bekend, behalve dat de telefoon een beeldscherm krijgt met een verversingssnelheid van 120 Hz. De beelden zouden daardoor nog vloeiender moeten zijn dan bij de 90 Hz-displays van de OnePlus 7-familie. De introductie van de OnePlus 8 zal overigens live worden gestreamd via deze website (14 april, 17u00).