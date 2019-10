Amper twee weken na de lancering van de OnePlus 7T lanceert OnePlus ook een Pro-versie. Die is grotendeels identiek aan de 7T, maar een stuk krachtiger.

De 7T Pro draait net zoals de 7T op een Snapdragon 855+, heeft een 90Hz Amoled scherm en draait op OxygenOS op basis van Android 10. Met Warp Charge 30T laadt hij op een half uur tijd op 68 procent.

Ten opzichte van de 7T is de 7T Pro iets groter (6,67 inch vs. 6,55 inch) met een iets grotere batterij (4.085 mAh tov 3.800 mAh). Ook heeft het toestel dubbel zoveel opslag (256GB). Het werkgeheugen bedraagt net zoals bij de 7T 8 gigabyte, maar er komt ook een speciale McLaren-editie met 12GB RAM)

OnePlus 7T Pro © OnePlus

De hoofdcamera (48 megapixel) en ultrawide lens (16 megapixel) zijn identiek aan de 7T. De Telephoto heeft opmerkelijk genoeg 'slechts' een 8 megapixellens , maar de 7T 12 megapixel heeft. Maar de 7T Pro heeft wel 2,87X zoom, tegenover 2X zoom voor de 7T.

Visueel zijn beide toestellen wel verschillend. Net zoals de OnePlus 7Pro heeft de 7T Pro geen notch, maar een pop-up camera als je de selfiemodus of gezichtsherkenning gebruikt. Achteraan staan de drie cameralezen onder elkaar in plaats van horizontaal.

Prijs

De prijzen van de toestellen waren vooralsnog niet bekend, dat is nu wel het geval.Voor de OnePlus 7T (8GB RAM, 128GB opslag) is dat 599 euro.Voor de OnePlus 7T Pro (8GB RAM, 256 GB opslag) is dat 759 euro. Het toestel is te koop vanaf 17 oktober.De OnePLus 7T Pro McLaren Edition (12GB RAM en 256GB opslag) is dat 859 euro. Deze versie is te koop vanaf 5 november.