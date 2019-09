OnePlus lanceert haar nieuwste topmodel. Inhoudelijk gaat het om een lichte verbetering, al krijgt de camera wel een make-over.

De OnePlus 7T is de opvolger van de OnePlus 7 (dus niet van de 7 Pro). De telefoon is aan de voorkant vrijwel identiek aan haar voorganger met een kleine notch bovenaan, de aan/uit knop en mute-schuifknop rechts en de volumeknoppen links.

Het 90Hz Amoled scherm meet 6,55 inch, een tikkeltje groter dan de 6,41 inch van de voorganger. Binnenin zit een Snapdragon 855+ (iets hogere kloksnelheid van de 855 in de voorganger) gecombineerd met 8 gigabyte RAM en 128 of 256 gigabyte opslag. Het is ook de eerste telefoon die standaard wordt meegeleverd met Android 10. Zoals altijd doet OnePlus dat met haar eigen OxygenOS laag er overheen.

Ook de batterij is in de OnePLus 7T iets beter geworden (3.800 mAh tegenover 3.700 mAh), net zoals de snellader die nu 'Warp Charge 30T' heeft. Dat wil zeggen dat de telefoon op een uur volledig is opgeladen en in een half uur 70 procent vol raakt. OnePlus heeft daarvoor haar eigen oplader die de telefoon in het begin zeer snel laat laden en naar het einde iets trager om oververhitting te voorkomen. De Telefoon laadt weliswaar ook op met andere usb-C kabels, maar voor het snelladen heb je wel de originele lader nodig.

Camera

De voornaamste visuele verbetering zit hem in de camera. Daar krijg je voortaan drie lenzen in plaats van twee. Een Sony IMX 586 78 megapixel sensor (f/1.6) hoofdcamera, ondersteund door een 12 megapixel 2X zoomlens (f/2.2) en een 16 megapixel groothoeklens (117 graden). De OnePlus 7 Pro had ook al drie lenzen, maar daar had de zoomlens een 8 megapixel sensor.

Volgens OnePlus werd de nachtmodus van het toestel grondig verbeterd en is er een nieuwe macro-modus. Daardoor is het mogelijk om vanaf 2,5 centimeter van een object beelden vast te leggen.

Prijs?

Wat de OnePlus doorgaans bijzonder maakt, is dat het een krachtige smartphone aanbiedt voor een prijs die doorgaans een stuk onder die van de concurrentie ligt. Waarschijnlijk zal dat deze keer opnieuw het geval zijn, maar het bedrijf houdt de prijs voorlopig geheim tot de officiële lancering op 10 oktober.