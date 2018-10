OnePlus wil eerste 5G-smartphone op de markt brengen

Chipgigant Qualcomm en smartphonefabrikant OnePlus werken sinds vorig jaar nauw samen in onderzoek naar 5G-hardware en netwerkarchitectuur. In augustus slaagde een onderzoeksafdeling van OnePlus erin om een 5G-verbinding tot stand te brengen in het laboratorium van Qualcomm in de Verenigde Staten.

"Aangezien OnePlus een voorloper is op het gebied van technologie en innovatie, willen we barrières blijven doorbreken en als eerste een telefoon op de markt brengen die 5G ondersteunt", zei Carl Pei op de Qualcomm-top in Hong Kong.

'Eerste 5G-smartphone in het voorjaar van 2019 op de markt'

Uiteraard azen ook de andere fabrikanten op de primeur. Deze zomer maakte Qualcomm haar mmWave-antennes beschikbaar voor al haar smartphone-partners (waaronder ook LG, Motorola, Oppo, Sony, Vivo en Xiaomi). Die mmWave-antennes zijn nodig voor 5G, maar waren nog te groot om in een smartphone te plaatsen. Gisteren kondigde Qualcomm aan dat het erin geslaagd is die antennes een vierde kleiner te maken. Op de 5G-conferentie zei Qualcomm-voorzitter Cristiano Amon dat hij verwacht dat er in het voorjaar van 2019 en vlak voor de zomervakantie een aantal vlaggenschepen met 5G op de markt zullen komen.

Volgens marktonderzoeker Digitimes betekent dat niet dat die 5G-smartphones volgend jaar al meteen wijdverspreid zullen zijn: naar verwachting zal het in 2019 in totaal maar om een miljoen exemparen gaan.

De Belgische telecomoperatoren zullen ook pas vanaf 2020 aan de uitrol van een 5G-netwerk beginnen. Vandaag zijn ze het eens geraakt met het Brussels Gewest over een versoepeling van de stralingsnormen, wat noodzakelijk was om 5G in Brussel mogelijk te maken.