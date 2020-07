Nu satellietoperator OneWeb financieel weer op de rails is gezet, lijkt het erop dat het bedrijf in oktober een nieuwe lading kunstmanen voor breedbandinternet zou lanceren. Dat meldt het doorgaans goed geïnformeerde Russianspaceweb.com.

OneWeb wil een constellatie van honderden tot duizenden satellieten uitbouwen voor breedbandinternet. Het gaat daarmee de concurrentie aan met het beter bekende Starlink van SpaceX. De operator had al 74 kunstmanen gelanceerd toen het bedrijf in maart een beroep deed op Chapter 11 van de Amerikaanse faillissementswetgeving.

De financiële redding kwam er door een joint venture die de Britse regering en de Indiase telecomgigant Barthi Global zijn aangegaan: Bidco 100 Ltd. Zo heeft OneWeb weer geld om satellieten aan te kopen bij OneWeb Satellites, de in 2016 ontstane joint venture tussen OneWeb en satellietbouwer Airbus. Volgens Spacenews.com bouwde OneWeb Satellites begin dit jaar in zijn fabriek in Florida twee kunstmanen per dag. Bovendien kan OneWeb weer werken aan de reeds bestaande constellatie. Naar verluidt draait een reeks kunstmanen nog een te lage parkeerbaan.

Volgens Satnews.com zouden de nieuwe eigenaars ook het merendeel van de lanceercontracten nakomen, bijvoorbeeld met Arianespace dat 21 Russische Sojoez-draagraketten en 3 toekomstige Ariane-6 draagraketten ter beschikking zou stellen. Mogelijk vertrekt in september al een reeks satellieten naar Rusland om dan de volgende maand de ruimte in te gaan, aldus russianspaceweb.com. De lancering met een Sojoez-2 zou dan van op de nieuwe ruimtehaven Vostotsjni gebeuren in plaats van Bajkonoer. In Vostotsjni zouden zich twee voor OneWeb geconfigureerde Sojoezzen bevinden, op Bajkonoer één.

Toch zijn er nog logistieke problemen, aldus de Russische website. Zo moet het personeel eerst toestemming krijgen om naar Rusland en Vostotsjni te reizen, en zou in verband met de coronapandemie dat personeel moeten worden ingeënt met een vaccin - dat er dus nog niet is. Overigens zijn er geruchten dat Londen in OneWeb is gestapt om een eigen satellietnavigatiesysteem uit te bouwen, nu Groot-Brittannië de Europese Unie heeft verlaten. Het land investeerde wel in het lucratieve Europese systeem Galileo, maar hoe een en ander verder moet, onder andere wat betreft militaire signalen, is onduidelijk.

