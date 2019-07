Online Grafics/Lab9, een van België's grootste Apple-verdelers, heeft Xpert-IT overgenomen. Die laatste mikt op de B2B-markt.

In oktober vorig jaar nam de West-Vlaamse Apple Premium Reseller Lab9 nog de winkels van Brusselse concurrent CAMi over. Moederbedrijf Online Grafics heeft nu zijn zinnen gezet op Xpert-IT. Met de overname zet het bedrijf zijn uitbreiding in vooral Antwerpen en Limburg voort. Het personeel van Xpert-IT, zeven medewerkers, wordt mee overgenomen. Daarmee telt het personeelsbestand van Online-Grafics/Lab9 nu meer dan 90 medewerkers. Het bedrijf blijft de nummer twee op de Belgische Apple-markt.

"We beschouwen Xpert-IT als een nieuwe partner van onze bestaande bedrijven, waarmee we nauw gaan samenwerken. Het plan is dat er 10 mensen bijkomen in het team van Xpert-IT in de volgende 5 jaar; dat is meer dan een verdubbeling", zegt Geert Coolman, CEO van Online Grafics/Lab9 in een persmededeling.

Met de nieuwe overname gaat Online Grafics ook een duidelijker structuur toepassen voor zijn winkels, met Lab9 als de consumententak, en Online Grafics (en dochter Xpert-IT) als B2B-poot. Online Grafics is al jaren gespecialiseerd in Apple-integratie en -ondersteuning voor de grafische sector. Xpert-IT, opgericht in 2012, is in dezelfde markt actief.