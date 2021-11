Nadat donderdag de eerste problemen opdoken, duurde het nog tot zondagavond vooraleer de panne van de baan was. Schaalproblemen in het datacenter lijkt de oorzaak te zijn.

Het Amerikaanse Roblox, vooral populair is onder jonge kinderen, kampte drie dagen met een storing. Sinds zondagavond zijn de problemen van de baan, maar dat de panne zo lang bleef aanslepen doet toch de wenkbrauwen fronsen.

David Baszucki, oprichter en CEO van Roblox, ging ondertussen in een blog wat dieper in op de panne. Baszucki belooft een grondig post-mortem verslag van zodra de analyse helemaal rond is. Voorlopig moeten we het doen met een nog vrij vage uitleg dat de panne veroorzaakt werd door een combinatie van verschillende factoren. 'Een core systeem in onze infrastructuur raakte overbelast, en dat werd veroorzaakt door 'een subtiele bug' in onze backend diensten', klinkt het nogal cryptisch.

Al wijst de CEO verder wel impliciet naar schaalproblemen. 'Er was geen piek in extern dataverkeer, maar de panne was wel een gevolg van de toename van het aantal servers in ons datacenter', aldus de mededeling. Dat het allemaal zo lang duurde vooraleer het probleem opgelost geraakt, lag aan het feit dat de eigenlijke onderliggende bug pas laat kon vastgesteld worden.

Via Roblox kunnen spelers zelf games programmeren en games spelen die door andere gebruikers zijn gemaakt. Het bedrijf telt naar eigen zeggen meer dan 43 miljoen dagelijks actieve gebruikers. In januari kondigde het gamingplatform aan naar de beurs in New York te gaan.

Het Amerikaanse Roblox, vooral populair is onder jonge kinderen, kampte drie dagen met een storing. Sinds zondagavond zijn de problemen van de baan, maar dat de panne zo lang bleef aanslepen doet toch de wenkbrauwen fronsen.David Baszucki, oprichter en CEO van Roblox, ging ondertussen in een blog wat dieper in op de panne. Baszucki belooft een grondig post-mortem verslag van zodra de analyse helemaal rond is. Voorlopig moeten we het doen met een nog vrij vage uitleg dat de panne veroorzaakt werd door een combinatie van verschillende factoren. 'Een core systeem in onze infrastructuur raakte overbelast, en dat werd veroorzaakt door 'een subtiele bug' in onze backend diensten', klinkt het nogal cryptisch.Al wijst de CEO verder wel impliciet naar schaalproblemen. 'Er was geen piek in extern dataverkeer, maar de panne was wel een gevolg van de toename van het aantal servers in ons datacenter', aldus de mededeling. Dat het allemaal zo lang duurde vooraleer het probleem opgelost geraakt, lag aan het feit dat de eigenlijke onderliggende bug pas laat kon vastgesteld worden. Via Roblox kunnen spelers zelf games programmeren en games spelen die door andere gebruikers zijn gemaakt. Het bedrijf telt naar eigen zeggen meer dan 43 miljoen dagelijks actieve gebruikers. In januari kondigde het gamingplatform aan naar de beurs in New York te gaan.