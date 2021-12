Het online discussieplatform Reddit heeft de eerste stappen gezet voor een beursgang op Wall Street. Wanneer die zal plaatsvinden en hoe groot die zal zijn, is nog niet duidelijk.

Reddit, het populaire onlineprikbord waar gebruikers over allerlei onderwerpen met elkaar kunnen praten, kondigde aan een dossier te hebben ingediend bij de Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission of SEC. De beursgang zal plaatsvinden na een onderzoek van het dossier door de beurswaakhond, en 'afhankelijk van de markt- en andere omstandigheden'.

Waardering van 10 miljard dollar

Hoeveel aandelen Reddit naar de beurs zal brengen en tegen welke prijs, is ook nog niet vastgelegd. Bij een financieringsronde afgelopen zomer werd het bedrijf gewaardeerd op zowat 10 miljard dollar (bijna 8,9 miljard euro).

Reddit werd in 2005 opgericht door twee studenten in Virginia en is uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke sociale media. In februari waren er meer dan 50 miljoen dagelijkse gebruikers en meer dan 100.000 actieve groepen.

De invloed van Reddit werd in januari duidelijk, toen beleggers elkaar via het platform aanspoorden om massaal bepaalde aandelen te kopen, zoals van gamewinkelketen GameStop en bioscoopketen AMC. Ze deden dat om grote beleggingsfondsen die speculeerden op een koersdaling, een hak te zetten. Dat werd ook de Reddit-rally genoemd.

