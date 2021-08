Het platform OnlyFans, waar creatievelingen mensen kunnen laten betalen om hun werk te zien, komt terug op zijn beslissing om expliciete erotische foto's en video's te verbieden. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt.

OnlyFans-oprichter Tim Stokely kondigde het verbod aan omdat grote banken zouden hebben gedreigd hun samenwerking stop te zetten. Hij wees deze week nog met beschuldigende vinger naar Bank of New York Mellon, dat transacties zou hebben afgewezen.

Het platform is vooral bekend voor zijn erotisch aanbod. Via Twitter laat het bedrijf nu weten 'de nodige garanties' te hebben om de 'diverse makersgemeenschap te steunen' en de aangekondigde beleidswijzigingen te schorsen. 'OnlyFans staat voor inclusie en we zullen een thuis blijven bieden aan alle creatievelingen', luidt het.

