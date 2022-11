Werkt bij technologiebedrijf In The Pocket en is co-host van de Computer Club podcast.

Het was vermoeiend. Het hele welles/niettes-spelletje van Elon Musk met Twitter. Tot de deal dan toch doorging. Waren we toen al Musk-moe ... dan wisten we duidelijk nog niet wat er nog allemaal zou gebeuren.

Geheel voorspelbare zaken overigens. Het management buiten; niet ongebruikelijk en te verwachten. Werk maken van verificatie; wisten we ook, gezien de centrale rol voor spambots in het deal-debacle. Ontslagen; ook niet abnormaal, gezien Twitter nog altijd verlies maakt en zelfs succesvolle techbedrijven vandaag mensen moeten laten gaan.

Maar de manier waarop overtrof zelfs de ergste verwachtingen. (En gezien Elon Musk een narcistische trol is, waren die - bij deze auteur alvast - erg.)

In de hele saga toonde Musk zich al narcistisch en labiel. Dat is niet nieuw. Maar hij was ook pijnlijk onvoorbereid en stuntelig.

Zo is Musk sinds de coup het enige directielid, met zijn 'ride or die bro' (Jason Calacanis) en zijn 'money man' (Jared Birchall) als schaduw-management. Al is dat Elons recht, gezien hij de eigenaar is.

Zijn voorlopig grootste product-visie? Mensen laten betalen voor het blauwe vinkje. Vroeger het privilege voor bekende mensen en journalisten; voortaan een privilege dat $8 per maand kost. Zelfs al betaalt elke actieve Twitter-gebruiker, dan nog is dat een financiële druppel op een lauwe plaat. Maar vooral: hoe dat de Twitter-ervaring zal verbeteren, is een raadsel.

Want die ervaring moet beter. Om meer mensen te bereiken ... en ook gewoon geld te verdienen. Ondanks zijn grote woorden over vrije meningsuiting, probeert Elon Musk met man en macht adverteerders gerust te stellen dat Twitter geen 'hell hole' mag zijn. Probeert, want intussen blijven grote adverteerders wegtrekken van het platform. Niemand is graag overgeleverd aan de grillen van de keizer.

Vraag dat maar aan de Twitter-werknemers. Of wat ervan overschiet. Vrijdag was het bijltjesdag.

Opnieuw. Focus voor Twitter is een goede zaak. Een daadkrachtige CEO evenzeer. Maar duizenden mensen ontslaan via een kurkdroge email? (En dan vooral mensen die zich kritisch opstelden tegen het nieuwe opperhoofd.)

Dat is zelfs voor Elon Musk is een dieptepunt. (Zeker gezien de bijl zo scherp is omdat meneer een torenhoge schuld aanging omdat hij teveel betaalde voor het bedrijf; een impulsaankoop om U tegen te zeggen.)

In de hele saga toonde hij zich al narcistisch en labiel. Dat is niet nieuw. Maar hij was ook pijnlijk onvoorbereid en stuntelig. Zonder strategie. Dat was nieuw. En die trend zet hij als nieuwe CEO verder.

De trend als Chief Bullebak ook.

Hoe het Twitter zal vergaan, is koffiedik kijken. (Wie kan sociale media voorspellen?) Maar ik hoop dat voortaan het post-Musk tijdperk is aangebroken. Dat we de man niet langer alle zuurstof in de ruimte laten opslokken.

De man die elektrisch rijden een ding maakte. De man die de wereld weer liet dromen van ruimtevaart. Die man had een goed rolmodel kunnen zijn.

Helaas is hij een slecht rolmodel geworden.

